Son dakika… 7 Eylül corona virüsü verileri açıklandı!
Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin günlük corona virüsü tablosunu açıkladı. 7 Eylül Pazartesi gününün verilerine göre 57 kişi hayatını kaybederken bin 703 yeni vaka tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük en çok hasta görülen ilin Ankara olduğunu duyurarak "Türkiye genelinde son bir haftada zatürre oranı artan ilimiz olmadı. Ağır hasta sayısı ise halen yükselmeye devam ediyor. Birlikte tedbirlere uyarsak sonunda yenilen virüs olacak" dedi.
AYRINTILAR GELİYOR…
Son güncelleme: 20:38 07.09.2020