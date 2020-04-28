Son dakika… Afrin’de bombalı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin ilçesinde terör örgütü PKK/YPG'nin bomba yüklü yakıt tankeri ile saldırısı sonucu en az 35 sivilin yaşamını yitirdiğini, 30'dan fazla sivilin yaralandığını duyurdu.

BOMBA YÜKLÜ TANKERLE SALDIRDILAR

Olay yerinden görüntüleri paylaşan Milli Savunma Bakanlığı, “İnsanlık düşmanı PKK/YPG, Afrin'de yine masum sivilleri hedef aldı. Afrin şehir merkezinde sivillerin yoğun olduğu bir bölgede bomba yüklü yakıt tankeri ile saldırı düzenleyen teröristler, ilk belirlemelere göre en az 35 masum sivili katletti, 30'dan fazla sivili de yaraladı” açıklamasını yaptı.

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