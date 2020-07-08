Son dakika… AKP’li Turan: ‘Çoklu baro’ değil reform paketi

Adalet Komisyonu’ndan geçen ve kamuoyunda ‘Çoklu Baro' olarak bilinen Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek. Görüşme öncesi bir açıklama yapan AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan şunları söyledi:

* Teklifin görüşmelerine bugün başlıyoruz. ‘Çoklu baro’ diye ifade edilen teklifin adı ‘çoklu baro’ değil. Bu reform niteliğinde bir düzenleme. Çoklu baro ifadesi bu kanunun özünü yansıtmıyor.

* Baroların eşit temsil edildiği bir birliğin oluşmasını istiyoruz. Genel yaklaşım bir reform paketi olduğu yönünde. Baroların bölünme hakkı var, zorunluluk yok.

TÜM PARTİLERİ DİNLEMEYE HAZIRIZ

* Barolara sorulmadı iddiası külliyen yalan. Davetli olmadıkları halde kapıya gelip eylem yaptılar. Görüşmeler sırasında komisyona gelen arkadaşlarımızı içersi çağırdık, kendileri gelmemeyi tercih ettik. “Üç temsilci gelsin, konuşalım” dedik. Ziyaretçi yasağı olduğundan sadece baro başkanlarımıza yönelik Meclis Başkanımız kapıyı açmaya hazır.

DAHA NE KADAR MARJİNAL OLACAKLAR?

* Düzenleme geçerse barolar marjinalleşirmiş! Zaten marjinal değil mi? Daha ne kadar marjinal olacak? Bu kanun geçtiğinde PKK, FETÖ baro kurarlarmış, kursunlar arkadaş. Bu kanun çerçevesinde suç işleyen cezasını çekecek.

* Şu anda marjinal olduğunu düşündüğümüz baro başkanlarının ahlaki ve siyasi sicillerine baktığımızda “Başörtülü avukat yemin edemez” dediğini biliyoruz.

* Meclis’e sunulacak 28 madde bugün veya en geç cuma sona erer. Biz dinlemeye açığız. Kanunla ilgili endişeleri olan tüm partileri dinlemeye açığız.