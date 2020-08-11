Son dakika… Akşener’in avukatı başvuru yaptı: FETÖ soruşturmasında ifademiz alınsın

İYİ Parti Basın Birimi tarafından paylaşılan dilekçede, 2016 yılında başladığı belirtilen soruşturmayla ilgili bilgilendirme yapılmadığı, 23 Haziran'da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sürecinde “gizlilik kararı” alındığı, Akşener’in defalarca “gizlilik kararı” kaldırılsın, kamuoyundan gizleyeceğim, çekineceğim bir husus yoktur” şeklindeki başvurularına cevap dahi verilmediği belirtildi.

“UZUN SÜRE SORUŞTURMA TEHDİDİ ALTINDA BIRAKMA”

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na hitaben yazılmış dilekçede şu ifadelere yer verildi:

* Uzun Süre Soruşturma Tehditi Altında Bırakma” kavramını da gündeme getiren bu yaklaşımın, gerek iç hukukumuz gerekse uluslararası hukukta yeri bulunmamaktadır.

* Sn. Başsavcılığınızın ivedi olarak bu keyfiliğe müdahale ederek müvekkilim Sn.Meral Akşener'in ifadesinin alınmasına ve dosyadaki aynı keyfilikteki “gizlilik kararının” kaldırılarak kamuoyu ile dosya içeriğinin paylaşılmasına karar vermesi gerektiği kanaatindeyiz.

* Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Milli İstihbarat Teşkilatı da dahil olmak üzere bir çok kurum Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanlığı'na bağlanmıştır.

Sn. Cumhurbaşkanı tarafından 07.08.2020 tarihinde yapılan açıklamada da; İYİ Parti ve Genel Başkanı Sn. Meral AKŞENER'e ilişkin “yerli ve milli” vurgusu yapılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı'nın istihbarat birimleri ve gerekli kurumlardan bilgi almaksızın böyle bir açıklama yapması söz konusu olamaz.

“DERHAL, ÖZENLE VE ÖNEMLE İFADESİNİN ALINMASINA…”

Başsavcılık dilekçesinde Meral Akşener’in ifadesinin derhal, özenle ve önemle alınması vurgusu yapıldı, gizlilik kararının kaldırılması istendi ve “Yerli ve milli” olup olmadığı, “yerli ve milli” ise “yerli ve milli” hukukun neden uygulanmadığı, “yerli ve milli” hukukta Sn. Cumhurbaşkanı'na başka, Sn. Başsavcılığınıza başka bilgi ve belge verilip verilmediğini, müvekkilim Sn. Meral Akşener, yerli ve milli ise 4 yıldır bu soruşturmayı yapanların, bekletenlerin, sündürenlerin, sulandıranların, siyasete malzeme olmasına sebebiyet verenlerin yerli ve milli olup olmadıklarının tespiti… “ ifadelerine yer verildi.