Son dakika… Artan vakalar sonrası yeni yasaklar gelecek mi? Bakan Koca’dan kritik açıklamalar

Bakan Koca’nın açıklamalarından satır başları;

*Salgınla ilgili bilgilenmede artık bir yeterlilik elde ettiğimiz inanıyorum. Bu sebeple buluşmalarımızı eski sıklıkla yapmıyoruz. Bilim Kurulu toplantılarımız aynı titizlik ve düzenle devam diyor.

“EN YÜKSEK SAYIYA ULAŞTIK”

*Vaka sayılarımız bir süredir yükselişte. Son 1,5 ayın en yüksek hasta sayısına ulaştık. Dün bin 263 olarak vaka sayısı gerçekleşti. Her artış uyarıcı olmalıdır.

*Fakat artışlar yenilgi duygusuna yol açmamalıdır. 12 Haziran’da tespit edilen yeni hasta sayısının bin 592 olduğunu ve bunu binin altına çektiğimizi unutmayın. Salgın bir süreçtir ve bu tür değişkenlikler tüm dünyada görülmektedir.

*Çeşitli sebeplerle zaman zaman artışlar bizi yıldırırsa zafer uzar ve alacağımız yara büyür. Bunun için sizleri dirayetli ve inançlı olmaya davet ediyorum, yarınlara bakmaya davet ediyorum.

“YENİ BİR UYGULAMAYA GEÇİYORUZ”

*Salgınla mücadelemiz başarıyla sürüyor, Türkiye’nin salgınla mücadelesine başarısızlık etiketi yapıştırmaya çalışanlar varsa ya bilmiyor ya da siyasete unutmayı tercih ediyor. Tarihte düz çizgide seyreden salgın olmamıştır. Önemli olan mücadelede istikrardır.

*Yeni hasta sayılarının tekrar binin üzerine çıkmasının ardından 41 bin olarak gerçekleşen test sayımız dün 80 binin üzerinde gerçekleşti. Yaşı genç, kronik rahatsızlığı olmayanlar evlerinde diğer kişilerden izole bir şekilde istirahat etmekte ve tedaviyi uygulamaktadırlar.

*Sağlık ekiplerimiz bu kişilerle irtibat kurmakta ve kendilerini takip etmektedirler. Evde tedavi edilen hastalarımız için yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Hekimlerimiz teletıp denilen bir sistem sayesinde doğrudan bir görüşme yapacak. Yeni bir adım atmış olacağız.

YOĞUM BAKIM DOLULUK ORANI

*Türkiye salgınla mücadele filyasyon çalışmasının çok büyük yararını gördü. Filyason ekiplerimiz dünya televizyonlarına konu oldu. Bu başarı devam ediyor. Filyasyon ekibi sayımız 9 bin 344’e çıktı, her ekibimizde bir hekim görevlendirdik.

*Sivas ve Urfa’da kısa bir süre yaşanan yoğun bakım hasta doluluğu dışında bir sorunla karşılaşılmamıştır. Yoğun bakım yatağı doluluk oranı yüzde 64,8’dir. Sağlık çalışanlarımız, sağlık sistemimiz, hastanelerimiz ihtiyaca cevap verecek güçtedir.

*Günler geçtikçe tanı konulmuş kişi sayısı, temaslı kişi sayısı artıyor. Biz de zaman içinde salgınla bölgesel şartlar içinde mücadele yöntemini seçtik. Salgınla mücadele yerel mücadele özelliği kazandı.

7 İLDE MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR

*İl hıfzıssıhha kurullarımızın adını daha sık duyuyorsunuz, valiliğimizin başkanlık ettiği toplantılarla kararlar alıyoruz. Şu ana vaka sayısı artışı olan illerle iki toplantı düzenledik. 10 şehirde vaka sayıları düştü, 12 şehirde stabil hale geldi, 7 ilde mücadelemiz devam ediyor.

HES UYGULAMASINA YENİ ÖZELLİK

*Bakanlığımız HES adlı mobil uygulama geliştirdi, bu uygulamaya riskli alan özelliği kazandırdık. Ay sonuna kadar tüm yurtta hizmete girecek.

Gittiğiniz toplu mekanlarda karekod uygulamasıyla size bilgi verecek. Yakın tarihte orada bir Covid-19 hastası bulunmuş mu, bunu öğreneceksiniz.

95 BİNDEN FAZLA KİŞİ KURALLARI İHLAL ETTİ

*HES uygulamasından büyük yararlar gördük, HES kodu üreten vatandaş sayısı 25 milyonu geçti. İzolasyonda olması gereken 95 binden fazla kişinin izolasyon kuralını ihlal ederek ulaşım araçlarına binmeye çalıştığını bu uygulamayla tespit ettik. Ev izolasyonları yine HES uygulamasıyla denetlenmektedir.

AYRINTILAR GELİYOR…