Son dakika… AYM, Enis Berberoğlu için tarih verdi

TBMM Genel Kurulu'nda, Anayasa Mahkemesi'ndeki (AYM) dosyası henüz karara bağlanmadan önce mahkûmiyeti kesinleştiği gerekçesiyle milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusu 24 Haziran’da AYM 2. Bölümü’nde görüşülmüştü.

AYM 2. Bölümü, Berberoğlu'nun bireysel başvurusunu AYM Genel Kurulu’na sevk etti. AYM’nin takvimine göre Enis Berberoğlu’nun başvurusu 23 Temmuz’da karara bağlanacak.

AYM’NİN SİTESİNDEN DUYURULDU

Karar tarihiyle ilgili duyuru “Başvuru; dokunulmazlık hakkını yeniden kazanan bir milletvekili hakkında yargılamaya devam edilmesi ve tutukluluğun sürdürülmesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, iddia tanığının duruşmada hazır edilmemesi nedeniyle de tanık sorgulama hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir” açıklamasıyla AYM’nin internet sitesinde yer aldı.

5 YIL 10 AY HAPİS CEZASI

Enis Berberoğlu'na, MİT TIR'ları davasında, “siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini açıklamaktan” verilen 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay'da onanarak kesinleşmişti. Berberoğlu, yargılama sürecinde tutukluluğunun hukuksuz olduğu iddiasıyla AYM'ye başvurmuştu.