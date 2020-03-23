Son dakika: Bakan Koca: Çin’den ilaç getirdik

Çin’den corona virüsüne karşı bir ilaç getirildiğini söyleyen Bakan Koca ilaç ile ilgili, “Yoğun bakımdaki hastalara verilmeye başlandı” dedi.

Koca, gazetecilerin virüsün hangi şehirlerde yayıldığına dair sorusuna “Tüm Türkiye’ye yayıldı” yanıtını verdi.

Koca, Çin’den getirilen ilaç ile ilgili şunları söyledi:

* Özellikle yoğun bakımdaki hastalarda kullanılmasıyla iyileşme süresinin 11 günden 4-5 güne düşürdüğünü bildiğimiz ilaçla ilgili de bu sabah yeterli miktarda getirmiş olduk.

* Çin hükümetiyle birlikte, bu mücadeleyi nasıl verdiklerini bilgi akışı anlamında bilim kurulumuzla birlikte, Çin’den bilim insanlarıyla bilgi akışını sağlamak üzere önümüzdeki günlerde yapmak için anlaştık. Bu ilacında, yoğun bakımda tedavisi devam eden hastaların tedavisinde kullanılmaya başlandığını belirtmek istiyorum. İlacın etkisinin nasıl olup olmayacağının sonuçlarını sizinle paylaşacağız.

* Geçmiş dönemde ve şu an sonuç alınan ilaçlar dahil olmak üzere takip ettiğimizi, tedarik boyutuyla da temas içinde olduğumuzu, en uygun tedavinin yapılmasında çaba içerisinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VE İYİLEŞEN HASTALAR



* Sokağa çıkma yasağıyla ilgili, herkes kendi OHAL’ini ilan edebilir. Bunu illa devletin ilan etmesi gerekmiyor.

* Hacettepe, Erciyes, Ankara, Acıbadem’e davet yapıldı, halk sağlığı laboratuvarımız da tüm destekler için hazır. İhtiyaç durumunda, destek anlamında hiçbir şeyden kaçınmadan her türlü desteği sağlayacağımızı belirtiyoruz.

* Önümüzdeki günlerde kaç hastanın olduğu, bu hastalardan iyileşenlerin kaç kişi olduğu, yoğun bakımdaki hasta sayısı, bu süreçte kaybedilen vakaların da yaş aralığını şeffaf bir şekilde paylaşacağız.

* Ölenlerin içinde 60’ın altında 2 hasta var, onun dışındaki bütün vakalar 60’ın üzerinde.

YAPILAN TEST SAYISI

* Biz baştan kimlere test yapılabilirliğini konuştuk. Öncelikle Çin tarafından geçmişi olan kişilere dendi, dinamik bir yapı olduğu için bu değişti. Sonra İran ve İtalya’da görülünce, bu ülkelerde hikayesi olan insanlar dendi. Sonra yurt dışı temaslı kişilere dendi. Şimdi ülkeye girdikten sonra semptomu olan herkese yapılıyor.

* Biz algoritmaya göre hareket ettik. Şimdi semptomu olan herkese dendiği için test sayısı doğal olarak fazla olacak. Şimdi 3 binlere çıktık, önümüzdeki günlerde 5-6 bine çıkacağız, sonra tarama kitiyle 15 binin üzerine çıkabileceğini düşünüyoruz.

“KAYBETTİKLERİMİZ İLERİ YAŞLARDA”

* Mücadelede çok ciddi bir deneyim kazandık. Olayları takip etmek yerine önlemeye çalışıyoruz.

* Kaybettiğimiz bütün hastalar ileri yaştaydı ve Covid-19’un yanında başka hastalıkları da bulunuyordu.

* Yaşlılarımız; sizlerin öğütlerine ihtiyacımız var ama bu kez sizin bu öğütleri dinlemeniz gerekiyor. Bu salgında oldukça az kayıp vermek istiyoruz. Dışarı çıkmanız bir süreliğine kısıtlandı lütfen buna uyunuz.

* Kadromuza 32 bin yeni personel dahil ediyoruz. Sağlık çalışanlarının ek ödemelerini iyileştirme çabası içindeyiz.

* Süreci suistimal eden maske üreticilerine katı yaptırımlar uygulanacak. Türkiye’de üretilen maskeler yurt dışında satılamayacak.

* Yerli üretim solunum cihazının seri üretimine başlıyoruz. Çin’den 50 bin tarama kiti sabah geldi. Devreye girdi. 1 milyona kadar hızlı tarama kiti kullanılacak.

* İlk etapta Nisan sonu itibariyle 2 bin teslim, toplam 5 bin olmak üzere sözleşme yaptık. Ama bunun sayısını ilave olan ikinci firmayla artırabiliriz. Kim üretebilecekse, anlaşmak, üretmek istiyoruz.

* Alım garantisi vererek sayıyı daha da artırmak, ülke dışına hibe etmek veya satabilir olmak istiyoruz. Geliştirilen bir cihazı, ilgili tarafları bir araya getirerek hem destek sağlamış oluyoruz hem de alım garantisi veriyoruz. Şu an 5 bin cihaz için sözleşme yaptık.

SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDE POZİTİF VAKA VAR

* Sağlık personelimiz içinde pozitif vaka var, sayılarını söylemeyeceğim.

* Gün sonu çalışmalar bitmiş oluyor. Gün sonu toplanan vakaları vermek istiyoruz. Süreçte de tablo halinde daha şeffaf bir şekilde göstermiş olacağız.

* Biz baştan kimlere test yapılabilirliğini konuştuk. Öncelikle Çin geçmişi olan kişilere dendi, dinamik bir yapı olduğu için bu değişti. Sonra İran ve İtalya’da görülünce, bu ülkelerde hikayesi olan insanlar dendi. Sonra yurt dışı temaslı kişilere dendi. Şimdi ülkeye girdikten sonra semptomu olan herkese.

* Biz algoritmaya göre hareket ettik. Şimdi semptomu olan herkese dendiği için test sayısı doğal olarak fazla olacak. Şimdi 3 binlere çıktığımız, önümüzdeki 5-6 bine çıkacağımız, sonra tarama kitiyle 15 binin üzerine çıkabileceğini düşünüyoruz.