Son dakika… Bakan Koca, corona virüsü vaka sayısını ve can kaybını açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’deki corona virüsüyle ilgili gelişmeleri sosyal medyadan duyurdu.

Bakan Koca, yapılan 5 binden fazla test sonucunda 561 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Bakan ayrıca 25 Mart Çarşamba günü 15 hastanın hayatını kaybettiğini belirterek toplam vaka sayısının 2 bin 433’e ulaştığını duyurdu.

33 BİN TEST YAPILDI

Sağlık Bakanı Koca’nın açıkladığı kritik verilerden bir diğeri ise yapılan test sayısı oldu. Bakanın yaptığı açıklamada yer alan 5 bin 035 test ile birlikte Türkiye’de yapılan toplam test miktarı 33.001 oldu.

Türkiye’de yapılan 33.001 test sonucunda 2.433 kişide corona virüsü tespit edilmiş oldu.

Bakan Koca Twitter’dan yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar.

OKUL TATİLİ UZATILMIŞTI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile bir araya gelen Bakan Koca, okulların 30 Nisan’a kadar açılmayacağını belirtti. Milli Eğitim Bakanı Selçuk ise uzaktan eğitimin devam edeceğini ifade etti.