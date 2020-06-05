Son dakika… Berberoğlu gözaltına alındı

TBMM Genel Kurulu’nda milletvekilliği düşürülen CHP’li Enis Berberoğlu, hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından Berberoğlu, gözaltına alındı.

“VATAN EMNİYETE GÖTÜRÜLÜYOR”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, gözaltı haberini sosyal medyadan duyurdu. Özkan, “Enis Berberoğlu İstanbul'da şu an gözaltında. Vatan emniyete götürülüyor. Neden? Bunca zulm neden? Yarın savcıya kendisi gidecek bir insana bunca zalimlik neden?” ifadelerini kullandı.

HDP’Lİ İSİMLER TUTUKLANDI

TBMM Genel Kurulu’nda, cezaları onanan ancak Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) dosyaları henüz karara bağlanmamış olan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğlulları ve Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in milletvekillikleri düşürülmüştü.

Alınan bu kararın ardından HDP’li Farisoğlulları ve Güven de gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmişlerdi. Diyarbakır’da gözaltına alınan HDP’li Musa Farisoğulları ile Leyla Güven, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.