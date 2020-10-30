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Son dakika… Bingöl’de 4.1 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Güncellenme: 12:22, 30/10/2020
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Son dakika… Bingöl’de 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Bingöl merkeze bağlı Alibir köyü yakınları olarak saptadığı deprem, saat 11.48’de meydana geldi.

Yerin 7.62 kilometre derinliğindeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına yol açmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.9, merkez üssünü ise Çukurca köyü olarak açıkladı.

SON DEPREMLER NEREDE OLDU?

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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Yayınlanma Tarihi:12:10,
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