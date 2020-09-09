Son dakika… Bingöl’de 4.1 büyüklüğünde deprem! (Son depremler)

Bingöl Karlıova’da saat 23:32’de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin yerin 7 km derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Kandilli Rasathanesi ise, depremin büyüklüğünü 4,1 olarak açıklarken yerin 4,8 kilometre altında gerçekleştiğini kaydetti.

SON DEPREMLER NEREDE OLDU?

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

KUZEY ANADOLU FAY SİSTEMİ DOĞU VE ORTA KESİMİNİN ÖZELLİKLERİ

Varto (Muş) – Kazan (Bingöl) Arası: KAF’nın doğuda Karlıova ile batıda Kazan arasında, yaklaşık 60 km uzunlukta ve çok sayıda birbirine paralel ve/ veya birbirini tamamlayan K65B gidişli kırıklardan oluşan en doğudaki bölümü, Varto-Kazan arası bölümü olarak adlandırılmaktadır (Şaroğlu vd. 1987). Fay, Karlıova’nın 12 km doğusunda Kargapazarı civarında DAF ile birleşir. Kargapazarı’ndan doğuya Varto’ya doğru doğrusal bir şekilde devam eder. Varto’nun birkaç km doğusunda belirginliğini yitirir. Kargapazarı-Varto arasında fay boyunca sed gölleri ve fay vadicikleri gelişmiştir. Şaroğlu (1985), fayın kuzey bloğunun güneye göre 1000 m yüksekte bulunduğunu savunmaktadır. Bu durum, Kargapazarı-Varto arasında KAF’ın eğim atım bileşeninin olduğunu göstermektedir. 1966 Varto-Muş (Ms=6.9) bu segmentin en önemli depremidir.

Kazan (Bingöl) – Tanyeri (Erzincan) Arası: KAF’nın doğuda Kazan ile batıda Tanyeri arasında yer alan yaklaşık 85 km uzunluktaki bölümü, Kazan-Tanyeri adı altında incelenmiştir (Şaroğlu vd. 1987). KAF, Kazan’ın 5 km batısında belirginliğini kaybederken, Kazan ile Tanyeri arasında belirgin olarak izlenir.