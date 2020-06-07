Son dakika… Bomba yüklü terörist yaralı olarak yakalandı

Dün Suriye’nin İdlib kentinde zırhlı ambulans aracına yapılan saldırıda bir askerimiz şehit oldu, iki askerimiz yaralandı.

Bugün de Tel Abyad'da bomba yüklü motosikletiyle saldırı hazırlığında olan PKK/YPG’li terörist yaralı olarak geçirildi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Masum sivilleri hedef alma hazırlığındaki PKK/YPG'li bir terörist, Komandolarımızca yaralı olarak yakalandı. Teröristin sırt çantasında tuzaklanmış halde bulunan EYP, METİ Timimiz tarafından imha edildi.”