Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Bomba yüklü terörist yaralı olarak yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Tel Abyad kentinde bomba yüklü motosikletiyle saldırı hazırlığındaki PKK/YPG'li teröristin yaralı yakalandığını duyurdu.

Sozcu.com.tr
14:50 -
Haberler Gündem
Son dakika… Bomba yüklü terörist yaralı olarak yakalandı

Dün Suriye’nin İdlib kentinde zırhlı ambulans aracına yapılan saldırıda bir askerimiz şehit oldu, iki askerimiz yaralandı.

(FOTO: Milli Savunma Bakanlığı)

Bugün de Tel Abyad'da bomba yüklü motosikletiyle saldırı hazırlığında olan PKK/YPG’li terörist yaralı olarak geçirildi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Masum sivilleri hedef alma hazırlığındaki PKK/YPG'li bir terörist, Komandolarımızca yaralı olarak yakalandı. Teröristin sırt çantasında tuzaklanmış halde bulunan EYP, METİ Timimiz tarafından imha edildi.”

bomba Milli Savunma Bakanlığı PKK saldırı şehit son dakika Suriye terörist
Son güncelleme: 14:54 07.06.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more