Son dakika… Çeşme’de bir kişide Corona virüsü saptandı! 45 aile karantinaya alındı

Ulusoy Denizcilik Grubu'nun işlettiği Çeşme Limanı'nda çalışan bir gümrük personelinin Coronavirüs testi pozitif çıktı.

31 yaşında bir erkek olduğu öğrenilen hastanın karantina altına alındığı bildirildi.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, sosyal medyada yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı;

*Ulusoy Çeşme Limanı'nda gümrük görevlisi olarak çalışan bir kişinin Corona pozitif olduğu tespit edilmiştir. 45 çalışan ve ailelerinin hemen karantinaya alınmasına karar verildi.

*Sevgili Çeşmeliler, sizi ivedi bir şekilde, panik ve infiale yol açmadan her türlü önlemi en üst seviyede yerine getirmeniz adına bilgilendirmeyi görev telakki ediyorum.

*Bilim kurulunun tavsiyelerine harfiyen uyun. Evde kalın, sağlıkla kalın.

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