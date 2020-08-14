Son dakika…Çeşme’deki yangına müdahale sürüyor…

İzmir’in Çeşme ilçesinde dün gece 22:30 sıralarında “trafo kaynaklı” olduğu tahmin edilen yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına hava aydınlanınca helikopter ve uçakla müdahale başladı. Yangının 50 hektarı aşkın bir alanda etkili olduğu bildirildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de çalışmaları yerinde takip etti.

Pakdemirli, “İzmir Çeşme'de makilik alanda çıkan ve an itibariyle 50 hektarlık alanda etkili olan yangına ekiplerimiz 86 arazöz, 9 dozer, 344 personel ile müdahale ediyor. 2 uçak ve 20 helikopterimiz müdahaleye başladı. Sahadayız, yangını durdurma ve etrafını çevirme çalışmaları devam ediyor” dedi.

HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI

Gece boyunca karadan söndürme çalışmalarının sürdüğü yangına sabahın ilk ışıklarıyla uçak ve helikopterlerle de müdahale edilmeye başlandı. Yangına şu anda 13 helikopter, 2 uçak 56 arazöz ile müdahale ediliyor. Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmediği bildirildi.

“2-3 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLECEK”

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’ın yangınla ilgili son gelişmeleri aktardığını belirtti.

Özkan, “2-3 bin kişinin tahliye edileceğini söyleyen Oran, 5 sitenin boşaltıldığını açıkladı” ifadelerini kullandı.