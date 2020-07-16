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Son dakika… CHP, çoklu baro düzenlemesinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, kamuoyunda 'çoklu baro düzenlemesi' olarak bilinen 7249 sayılı Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuru dilekçesini teslim eden Altay, Anayasa Mahkemesi önünde basın açıklaması yaptı. Altay, "21 maddenin iptali için başvuru yaptık. Başvurumuzun kabul edileceğine eminim" dedi.

Sozcu.com.tr
13:04 -
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Son dakika… CHP, çoklu baro düzenlemesinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu

CHP, Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, kamuoyunda ‘çoklu baro’ olarak bilinen kanunun iptal edilmesiyle ilgili dilekçeyi AYM’ye teslim ettikten sonra bir basın açıklaması yaptı. Engin Altay’ın açıklamasından satır başları şunlar:

* İstanbul’da 23 baro, Ankara’da 8, İzmir’de 4 baro kurulabilir. Bu durum barolar arası oluşacak siyasi ve ekonomik rekabet adliyeyi başka bir yere çevirir.

* Ben buraya çok geldim. Ama ilk defa yüzde yüz itirazımızın kabul edileceğini düşünerek ayrılacağım.

ANAYASA Ankara CHP Engin Altay istanbul izmir son dakika
Son güncelleme: 13:26 16.07.2020
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