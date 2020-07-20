Son dakika… Kılıçdaroğlu’na Ayasofya için davet geldi mi? Öztrak açıkladı…

MYK toplantısı sonrası bir basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

O İSİMLERİ AÇIKLAYIN

* Saray’ın içinde gerilim artıyor. AKP’de dedikodu kazanları kaynıyor. FETÖ okyanus ötesinde ama fikirleri iktidarda diyorduk. Meğerse sadece fikirleri değil, uzuvları da iktidardaymış. FETÖ, Emniyet teşkilatı olmak üzere kamuda teşkilatlanmaya devam ediyormuş. Bunu söyleyen AKP’li biri. Kim bu isimler? Açıklayın.

DEVLETİ MUZ CUMHURİYETİNE DÖNDÜRDÜLER

* Saray’ın İçişleri Bakanı, AKP’li vekille televizyonlarda FETÖ kavgasına tutuşuyor. Yetmiyor kavga sosyal medyaya taşınıyor. Ne günlere kaldık. Bu kifayetsizlerin elinde devletimiz muz cumhuriyetine döndü.

* Yönetimdeki çürümeden nasibini almayan bir kurum kalmadı. Merkez Bankası’nın da hali içler acısı. Her hafta düzenleme yapılıyor. Piyasalar eli yüreğinde nasıl bir sürpriz gelecek diye bekliyor.

2020 KAYBI 20 MİLYAR DOLAR

* Kredi muslukları açılarak ekonominin açığı büyütüldü. Geçen yıl 8 milyar turizm gelirimiz varken bu yıl sadece 3.4 milyar gelir elde ettik. 2020 boyunca turizmdeki gelir kaybımız 20 milyar doları bulacak.

YETİM HAKKINI PEŞKEŞ ÇEKİYORLAR

* Saray hükümeti sorunları çözmek yerine, halının altına atıp üstünü örtmeye çalışıyor. Vatandaşımız bu liyakatsizlerin elinde parasının pul olacağını görüyor. Kendini ve birikiminin değerini korumaya çalışıyor. Merkez Bankası, rezervleri bu kadar ucuza sattığında, tüyü bitmedik yetimin hakkını peşkeş çekiyorlar. Saray hükümeti gideceğini anlıyor, ülkeyi benden sonrası tufan anlayışıyla yönetiyor.

AYASOFYA YANITI Öztrak, bir gazetecinin, 'Kılıçdaroğlu'na 24 Temmuz'daki Ayasofya programı için davet geldi mi? sorusunu, öşymle yanıtladı. Namaza davet Ezan-ı Muhammediye ile olur. Namaz için kimsenin davete ihtiyacı yok. Namaz kılmanın protokolü, VIP'si olmaz diye yanıt verdi.

GÜNDE 39 LİRAYLA NASIL YAŞANIR?

* TBMM’de mini istihdam paketi görüşmeleri sürüyor. 20 tane paket açıklandı, 15 tanesi istihdam paketi. Daha önceki paketlerden tecrübe kazanmışlar. Ücretsiz izin uygulamasını uzatmak istiyorlar. Bir yıl boyunca işçilerimize günde 39 lira verilecek. İnsanlar günlük 39 lirayla nasıl hayata nasıl tutunacaklar?

İNSANLAR TÜRK LİRASINDAN KAÇIYOR

* Son bir yılda 2.5 milyon kişi işini kaybetti. Moğol istilası bile bu topraklara AKP kadar zarar vermedi! AKP son 15 yılda 20 ekonomik paket açıkladı. Her açıkladıkları pakette işsizlik daha da arttı.

* Son bir haftada bankalardaki döviz mevduatları 1.2 milyar dolar arttı. Son üç ayda bankalardaki döviz mevduatları 8 milyar dolar döviz rezervleri arttı. İnsanlar TL’den kaçıyor. Millet gırtlağına kadar borçlu.