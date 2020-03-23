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Son dakika… Çin’den alınan ilk parti hızlı tanı kitleri Türkiye’ye getirildi

Çin'den başlayarak dünyaya yayılan, Türkiye'de de gün geçtikçe etkisini artıran corona virüsü salgınıyla mücadele etmek amacıyla Çin'den temin edilen 15 dakikada virüs tespiti yapan hızlı tanı kitleri Türkiye'ye ulaştı.

07:37 -
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Çin’in Şanghay kentinden alınan hızlı tanı kitlerini taşıyan Turkish Cargo’ya ait geniş gövdeli kargo uçağı sabaha karşı 04:00 sıralarından Atatürk Hava Limanı’na iniş yaptı.

TOPLAMDA 2 MİLYON ADET GETİRİLECEK

Burada resmi plakalı minibüsle gelen görevliler tarafından alınan kitler, aynı minibüse konularak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Çin’den temin edilen toplamda 2 milyon adet hızlı tanı kitinin ilk partisi Türkiye’ye getirilirken kalan kısımlarının ise parça parça getirileceği öğrenildi.(DHA)

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Son güncelleme: 07:56 23.03.2020
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