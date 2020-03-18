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Son dakika…Corona Virüsü Bilim Kurulu Üyesi’nden çarpıcı iddia: Kritik eşiğe ulaştık

Sağlık Bakanlığı Corona Virüsü Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Alpay, Türkiye'nin kritik olgu eşiğine ulaştığı iddiasında bulunarak “Az test yaptığımızı, hastaların %20'sinin hastaneye gelip tanı aldığı düşünürsek kritik eşiğe günler önce ulaşmış olmamız da olası. Hong Kong, Singapur olma şansımızı kaybettik. Bundan sonra tüm enerjimizi İtalya olmamaya harcamalıyız” ifadelerini kullandı.

13:56 -
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Son dakika…Corona Virüsü Bilim Kurulu Üyesi’nden çarpıcı iddia: Kritik eşiğe ulaştık

Çin'in Wuhan kentinden başlayarak dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını Türkiye'ye ulaştı.

Belediyeler gerekli dezenfektan işlemlerini alırken vatandaşlar da önlemlerini arttırdı. Toplu taşıma kullanan kişi sayısı 4 milyona kadar düştü, vatandaşlar marketlerden stok yaptı, raflar boşaldı.

Virüs ile ilgili çalışmalar yürüten Sağlık Bakanlığı corona virüsü Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Azap, Türkiye'nin kritik eşik olan yüzde 100'e ulaştığı iddiasında bulundu.

“KRİTİK EŞİĞE GÜNLER ÖNCE ULAŞTIK İDDİASI”

İşte o paylaşımlar;

*Türkiye kritik olgu eşiği olan 100’e ulaştı. Az test yaptığımızı, hastaların %20’sinin hastaneye gelip tanı aldığı düşünürsek kritik eşiğe günler önce ulaşmış olmamız da olası. Hong Kong, Singapur olma şansımızı kaybettik. Bundan sonra tüm enerjimizi İtalya olmamaya harcamalıyız.

*Türkiye’nin bu salgını kontrol edebilecek sağlık alt yapısı, özveriyle çalışan bilgili ve deneyimli sağlık çalışanları olduğunu biliyoruz. Vatandaşlarımızın da desteği ile en az sayıda vaka ile bu salgını atlatacağımızı umuyorum.

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Son güncelleme: 14:25 18.03.2020
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