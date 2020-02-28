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Son dakika… Erdoğan ve Trump İdlib’i görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Devlet Başkanı Donald Trump ile görüştü. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra İdlib’de yaşanan son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

20:12 -
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Son dakika… Erdoğan ve Trump İdlib’i görüştü!

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini duyurdu.

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar belirtildi:

* Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir.

* Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra İdlib'de yaşanan son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alınmıştır.

* Sayın Cumhurbaşkanımız, kahraman askerlerimizi hedef alan alçakça saldırının faillerine gereken karşılığın verildiğini hatırlatarak, ülkemizin İdlib'de Soçi Muhtırası ile belirlenen alanın rejim unsurlarından temizlenmesi hususunda kararlılığını yeniden teyit etmişlerdir.

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Son güncelleme: 20:19 28.02.2020
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