Son dakika… Erdoğan’dan Ayasofya açıklaması

Ayasofya’nın müze statüsü kaldırıldı ve ibadet yolu açıldı. Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'yı müze yapan 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

Danıştay’ın karar gerekçesinde, Ayasofya’nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu ve cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu kaydedildi.

Danıştay'ın karar gerekçesinde “Ayasofya'nın, statüsü muhafaza edilerek hukuk düzenimizle güvence altına alınan, özel hukuk tüzel kişiliğini haiz mazbut vakıf niteliğindeki Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı'nın mülkiyetinde olduğu, Ayasofya’nın, vakfedenin iradesi gereği sürekli şekilde cami olarak kullanılması için toplumun hizmetine sunulduğu, bedelsiz olarak kamunun istifadesine terk edilmesi yönüyle hayrat taşınmaz niteliği taşıdığı, tapu belgesinde de cami vasfı ile tescilli bulunduğu” vurgulandı.

ERDOĞAN İLK AÇIKLAMA

Yargıtay kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk açıklama geldi. Ayasofya’yının, Diyanet İşleri Başkanlığı’na devriyle ilgili kararnameyi paylaşan Erdoğan, “Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

MECLİS’TE DE OKUNDU

Ayasofya’nın, Diyanet İşleri Başkanlığı’na devrini öngören Cumhurbaşkanlığı kararı TBMM Genel Kurulu’nda okundu.