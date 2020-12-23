Son dakika… Erdoğan’dan Türkçe Kur’an tepkisi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Şeb-i Arus töreninde Kur’an-ı Kerim, teşrik tekbiri ve Naat-ı Şerif’in Türkçe okunmasına tepki gösterdi. İsim vermeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu sert bir dille eleştirdi.

– Buldukları her fırsatta tek parti faşizmine dönüyorlar. Kur’an-ı Türkçe okutma gibi bir garabet İstanbul’da sergilendi. Kuran-ı Kerim’e inanıyorsanız ona gereken hürmeti göstermek zorundasınız.

SEÇİM ÖNCESİ DE TÜRKÇE OKUSAYDIN

– Eyüp Sultan’da seçim öncesinde kalkıp da bir mihrabiye yerine Kuran-ı Kerim’i önüne açıp, orada Yasin-i Şerif’ten belli bir bölümü, aslına uygun okumak, sana bir şey getirmez. E niye onu da Türkçe okumadın? Onu da Türkçe okusaydın. Bak bakalım millet sana ne değer veriyor.

HESABINI SORACAĞIZ

– Kimsenin inancımıza, kültürümüze, meşrebimize el ve dil uzatmasına müsaade etmeyiz. Her şey istismar. Gereken dersi gereken hesabı sormak suretiyle alacaklar. Ülkemizi ileriye götürecek her hizmetin başımızın üstünde yeri vardır. Ama milletimizin değerlerine, tarihine kültürüne yönelik, hiçbir saldırıyı da hoş görmeyiz. Geçmişte uzunca bir süre ülkemizin enerjisini bu tür konularla heba edenlere aynı oyunları oynamalarına izin vermeyeceğiz.

EDEP YA HU!

– Milletin böyle bir talebi yokken, ideolojik, turistik, ticari hesaplarla dini sembollerimize sataşılmasını art niyetli buluyoruz. Asıl mesele niçin yola başvurulduğu. Tasavvufta ‘Edep ya hu’ kaidesi var. Buna dikkat etmezsen rezil olursun. Bunların da akıbeti budur. Hayatımız boyunca kimsenin kökeniyle, inancıyla, meşrebiyle, hayat biçimiyle uğraşmadık, uğraşmayız.

HAK ETTİKLERİ KARŞILIĞI VERECEĞİZ

– Hz. Mevlana’nın izinden gidiyorsanız geleneklerine de saygı göstereceksiniz. Buna mecbursunuz. Milletimizin tarihine, geleneklerine yönelik hiçbir saldırıyı mazur göremeyiz. Kendilerine hak ettikleri şekilde karşılık vermeyi sürdüreceğiz.