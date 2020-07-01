Son dakika… Esra Albayrak’a yönelik çirkin paylaşımla ilgili flaş gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı&#8217;nın talimatıyla çirkin paylaşımlarda bulunan sosyal medya hesapları tespit edildi. Yapılan soruşturmada bir kişi gözaltına alındı. (DHA). . İLGİLİ HABEREsra Albayrak&#039;a bir destek de Başak Demirtaş&#039;tan geldi. . . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-esra-albayraka-yonelik-cirkin-paylasimla-ilgili-flas-gelisme-5905232","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-esra-albayraka-yonelik-cirkin-paylasimla-ilgili-flas-gelisme-5905232","pageType":"yazi","pageIdentifier":5905232,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Gu00fcndem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; Esra Albayrak&#8217;a yu00f6nelik u00e7irkin paylau015fu0131mla ilgili flau015f geliu015fme"});aip('newsArticle', {"identifier":5905232,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-esra-albayraka-yonelik-cirkin-paylasimla-ilgili-flas-gelisme-5905232/","headline":"Son dakika&#8230; Esra Albayrak&#8217;a yu00f6nelik u00e7irkin paylau015fu0131mla ilgili flau015f geliu015fme","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["Berat Albayrak","CHP","\\u00c7ocuk","istanbul","Kemal K\\u0131l\\u0131\\u00e7daro\\u011flu","Maliye Bakan\\u0131","son dakika","sosyal medya"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"mahiragar","dateCreated":"2020-07-01 15:03:43","datePublished":"2020-07-01 15:03:43","dateModified":"2020-07-01 15:06:01","info":"{"seo_news":"false"}"});