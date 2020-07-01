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Son dakika… Esra Albayrak’a yönelik çirkin paylaşımla ilgili flaş gelişme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'ın çocuk sevincine sosyal medyada yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili İstanbul'da da bir kişi gözaltına alındı.

15:03 -
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Son dakika… Esra Albayrak’a yönelik çirkin paylaşımla ilgili flaş gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla çirkin paylaşımlarda bulunan sosyal medya hesapları tespit edildi. Yapılan soruşturmada bir kişi gözaltına alındı. (DHA)

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Son güncelleme: 15:06 01.07.2020
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