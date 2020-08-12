Son dakika… Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 12 Ağustos tablosu…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve vaka sayısını açıkladı.

Son bir gün içinde 18 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 891 oldu.

Bugün toplam 67 bin 237 test yapılırken, bin 212 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 244 bin 392’ye yükseldi.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısının 5 milyon 454 bin 988’e ulaştığı ifade edildi.

Bugün iyileşen 934 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 227 bin 89’a yükseldi.

Güncel verilerin yer aldığı tabloda hastalarda zatürre oranının yüzde 8.2, toplam ağır hasta sayısının ise 632 olduğu belirtildi.

SAĞLIK BAKANI KOCA’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

* 2 Marttan itibaren en yüksek test sayısına son 24 saatte ulaştık. Ağır hasta sayımızda 15 artış var.

* Hastalığın yayılımı, sabit ortamlarda, örneğin aile içinde daha hızlı. Bir hasta, hastalığa yakalanmış bir aile demek. Her birimiz, hepimiz için tedbir alalım.

DÜN 15 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, dün corona virüsü salgını nedeniyle 15 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 183 yeni vaka tespit edildiğini ve bin 185 hastanın iyileştiğini duyurmuştu.

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