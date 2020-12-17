Son dakika… Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 17 Aralık tablosu

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 17 Aralık Perşembe gününün verilerine göre son 24 saatte yapılan 206 bin 102 testle birlikte toplam test sayısı 21 milyon 901 bin 694’e ulaştı.

243 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bugün semptom gösteren 4 bin 209 hastayla birlikte 27 bin 515 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 1 milyon 955 bin 680’e çıktı. Can kaybı da 243 artarak 17 bin 364’e yükseldi.

30 BİNDEN FAZLA KİŞİ İYİLEŞTİ

Bugün 30 bin 494 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla beraber toplam iyileşen kişi sayısı 1 milyon 721 bin 607’ye yükseldi. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.9, ağır hasta sayısı 5 bin 803 oldu.

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI YÜZDE 74’E YAKLAŞIYOR

Sağlık Bakanlığı’nın günlük duyurduğu tabloda hastanelerin doluluk oranlarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre yatak doluluk oranı yüzde 55.8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73.7 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 41.5 oldu.

“UZUN BİR ARADAN SONRA DÜŞTÜ”

Sosyal medya hesabından güncel corona virüsü verilerini değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ağır hasta sayısının uzun bir aradan sonra düştüğünü belirtti.

Bakan Koca, paylaşımının devamında şunları belirtti:

* Aktif hasta sayısı da azalmaya devam ediyor.

* Tedbir ve kısıtlamalar netice vermeye başladı. Bunu sürekli hale getirecek olan bizleriz.

* Sonuç alana kadar mücadele edelim.

DÜN 4 BİN 893 HASTA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 16 Aralık verilerine göre semptom gösteren 4 bin 893 hastayla birlikte 29 bin 718 yeni vaka tespit edilmişti.

Bir günde 240 kişi yaşamını yitirirken 29 bin 922 kişi de sağlığına kavuşmuştu.