Son dakika… Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 21 Aralık tablosu

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. Son bir günde yapılan 196 bin 110 testle birlikte toplam test sayısı 22 milyon 635 bin 637’ye ulaştı.

YENİ VAKA SAYISI 20 BİNİN ALTINDA

Bugün semptom gösteren 3 bin 412 hastayla birlikte 19 bin 103 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2 milyon 43 bin 704’e çıktı. Can kaybı da 254 artarak 18 bin 351’e yükseldi.

5 BİN 192 AĞIR HASTA VAR

Verilere göre 34 bin 419 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 1 milyon 835 bin 705’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.1, ağır hasta sayısı 5 bin 192 oldu.

YOĞUN BAKIMLARIN YÜZDE 68.2’Sİ DOLU

Sağlık Bakanlığı’nın günlük olarak paylaştığı tabloda hastanelerin doluluk oranlarıyla ilgili güncel veriler de yer alıyor. Buna göre yatak doluluk oranı yüzde 50.8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.2 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 40 oldu.

“AKTİF VAKA VE AĞIR HASTA SAYIMIZ AZALIYOR”

Sosyal medya hesabından güncel corona virüsü verilerini paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aktif vaka ve ağır hasta sayısının azaldığını belirtti.

Bakan Koca, “Yatak doluluk oranı, yoğun bakım doluluk oranı ve solunum cihazı doluluk oranları düşmeye devam ediyor. Kurallara birlikte uymanın neticesini almaya başladık” ifadelerini kullandı.

DÜN 20 BİN 316 YENİ VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 20 Aralık verilerine göre, semptom gösteren 3 bin 546 hastayla birlikte 20 bin 316 yeni vaka tespit edilmişti. 246 kişi yaşamını yitirirken 21 bin 218 kişi de sağlığına kavuşmuştu.