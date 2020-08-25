Son dakika… Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 25 Ağustos tablosu…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve vaka sayısını açıkladı.

Son bir gün içinde 24 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 6 bin 163 oldu.

Bugün toplam 98 bin 231 test yapılırken, bin 502 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 261 bin 194’e yükseldi.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısının 6 milyon 521 bin 640’a ulaştığı ifade edildi.

Bugün iyileşen 887 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 238 bin 795’e yükseldi.

Güncel verilerin yer aldığı tabloda hastalarda zatürre oranının yüzde 7.4, toplam ağır hasta sayısının ise 811 olduğu belirtildi.

BAKAN KOCA: 1500’DEN FAZLA HASTAMIZ VAR

Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Bugün toplamda 6.5 milyon test sayısını geçtik. Yeni tespit edilen 1.500'den fazla hastamız var.

* Yeni hasta sayısını düşürmek mücadelemizin en önemli hedefi.

* Bu hedefe katkı için tedbirlere uyum şart. Sonunda yenilen virüs olacak.

DÜN 18 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı corona virüsü salgını nedeniyle dün bin 443 yeni vakanın tespit edildiğini, 18 can kaybının yaşandığını ve 743 hastanın iyileştiğini açıklamıştı.

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