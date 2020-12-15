Son dakika… Güncel vaka ve vefat sayısı açıklandı! İşte 15 Aralık corona tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Tabloya göre son 24 saatte 235 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 16 bin 881’e yükseldi.

Bugün toplam 206 bin 190 test yapıldı. Semptom gösteren 5 bin 105 kişiyle birlikte toplam 32 bin 102 yeni vaka tespit edildi. Türkiyede toplam vaka sayısı 1 milyon 898 bin 447 oldu.

Bugün iyileşen 29 bin 247 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 1 milyon 661 bin 191’e yükseldi.

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2.9, toplam ağır hasta sayısının ise 5 bin 988 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 55.8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73.7 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 41.5 olarak duyuruldu.

BAKAN KOCA: KAYIPLARIMIZI AZALTMAK ZORUNDAYIZ



Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

* Bugün tespit edilen 5.105 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor.

* Kayıplarımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım.

DÜN 229 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 229 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 64 yeni hastayla birlikte toplam 29 bin 617 vakanın tespit edildiğini ve 28 bin 164 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

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