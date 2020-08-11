Son dakika… İstanbul’da korku dolu anlar! Otobüs tamamen yandı

Yangın saat 17:00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde ilerleyen yolcu otobüsünde çıktı.

Yangını fark eden şoför otobüsü durdurarak yolcuları tahliye etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Otobüs tamamen yandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği de yangına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Bugün saat 17.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolunda (Çekmeköy) seyir halindeki Diyarbakır-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsünün motor bölümünde yangın çıkmıştır.

* Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleriyle yangına müdahale edilmiş, gerekli güvenlik tedbirleri alınarak, yol geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır.

* Araçta bulunan 20 yolcu tahliye edilmiş olup, herhangi bir yaralı ve can kaybımız bulunmamaktadır.

* Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır. Tüm yolcularımıza ve yakınlarına geçmiş olsun. DHA