Son dakika… Karayalçın’dan çok sert yorum: Muharrem İnce’nin yaptığı şantaj

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ve ile eski CHP İstanbul İl Başkanı Murat Karayalçın, genel merkezde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’yla görüşmüştü. Haber Global’de Senem Toluay Ilgaz’ın sorularını yanıtlayan Karayalçın, görüşmenin detaylarını ve İnce kriziiyle ilgili görüşlerini canlı yayında anlattı:

* Durum tam olarak kamuoyunda düşünüldüğü gibi değil. Öyleydi ama cumartesi günü Muharrem İnce’nin verdiği demeç durumun öyle olmadığını gösteriyor. Muharrem Bey ‘ben bir parti kurmuyorum, hareket başlatıyorum’ dedi. Bir parti kurmuyorsa CHP’den de ayrılmıyor. Bu hareket muhtemelen ileride yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığı düşündüğü için. Ortada bir sorun olmadığı anlaşılıyor. Onun için bir girişimde bulunmanın da anlamı yok. Ben Sayın Genel Başkanı kutlamak için ziyaret ettim.

HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

* Muharrem İnce’nin çıkışını da konuştuk. Düşüncelerimizi anlattık Hikmet Çetin’le birlikte. Hikmet Çetin, birliğin bütünlüğün önemini ifade etti. CHP içinde gerçekten birliğe beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bunun yalnızca Muharrem Bey için söylemiyorum tüm partililer için geçerli. Özü itibarıyla hayırlı olsun ziyaretiydi.

* Ben CHP’nin cuhmurbaşkanı adayı olurum, olmazsam imza ile kampanya başlatırım şeklindeki bir açıklama, bir partilinin kullanacağı açıklama değil. Hele Sayın İnce gibi CHP’nin geleneklerini önemseyen bir siyasetçinin söyleyeceği sözler değil, bir şantaj bu.

* Bir ön seçimle CHP kendi adayını (Cumhurbaşkanlığı seçimi) belirlerse buna kimsenin itiraz edeceği bir şey olmayacaktır. Tüm partililerimizin katılacağı bir ön seçim olmalı ama aynı zamanda genel başkanımızın ittifak görüşmelerinde elini güçlü tutacak bir marj da kazandırılabilmeli. Biz böyle bir modeli gerçekleştirebiliriz, benim önerim bu. Bunu kabul etmiyorum, ayrıca adaylığımı koyacağım denmesi bana göre doğru değil. Benim tercihim partinin içinde olmaktır.

İNCE’NİN ADAYLIĞI OYLARI BÖLER

* Partinin bütünlüğünden ayrılmamasını tavsiye ediyorum. Sayın Hikmet Çetin’le olanak olursa kendisini ziyaret edeceğiz. Partinin birliğinden bütünlüğünden ayrılmamasını özel olarak öneriyorum. Benim İl Başkanımdı Muharrem Bey. Başlat hareket güzel, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağım, ne güzel iddialar bunlar ama bu hareket Macron’un hareketine benzeyebilir falan bana göre doğru değil. Partiden ayrılmasın, kendisini seven bir dostu olarak bunu telkin ediyorum.

* (İnce’nin adaylığı oyları böler mi?) Öyle olacak, Cumhurbaşkanlığı seçiminin iki turlu yapılması, ikinci turda en çok oy alan iki adayın etrafında birleşilmesini getiriyor ama ilk turdaki oylara bile etkisi olabilir. CHP’nin saptayacağı aday Türkiye’nin yeni Cumhurbaşkanı olacaktır, bunu görüyorum.