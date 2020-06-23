Son dakika… Kemal Kılıçdaroğlu: Saygı Öztürk yazdıysa doğrudur

Konuşmasına bir yıl önce bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ederek başlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

* Bugün 23 Haziran. İstanbul seçiminin birinci yılı. Bizler “Martın Sonu Bahar” diyerek yola çıktık. Dilimizde baharın coşkusu, yüreğimizde insan sevgisi vardı. Martın sonu bahar oldu ve İstanbullular Ekrem İmamoğlu’nu başkan seçti. Kazanan demokrasi oldu.

* Yargıyı kontrol altına aldılar, savcıyı kontrol altına aldılar. Sıra geldi avukatlara, savunmaya… Savunma kutsal bir haktır. Başka işin yok mu senin! Baroların yürüyüşünü saygıyla karşılıyoruz.

* Avukatlar için desteğe gittiğimizde o çadırın açılmasına izin vermeyenler şunu unutmasınlar: Gün gelecek o avukatlara ihtiyaç duyacaksınız… Yargı reformunu yaptığımızda savcılar hakimlerin yanında değil, eşitleri olan avukatların yanında olacaklar!

* İçişleri Bakanı gazeteci Saygı Öztürk’ü ağır bir şekilde suçladı. Saygı Öztürk saygın ve duayen bir gazetecidir, fikri takip yapar. Bütün haberlerinin arkasında durmuştur. Saygı Öztürk yazdıysa doğrudur.

* Trabzon’da bir kişi işçi kadrosuyla işe giriyor. KPSS’ye girmeden memur yapılıyor. Özel kalem müdürü yapılıyor, oradan memurluk veriliyor. Beyefendi güçlü bir torpile sahip. Daha sonra Ankara’da kültür müdürü oluyor. Bunlarda ahlak yok!

* İçişleri Bakanı’nın, Saygı Öztürk’ten özür dilemesi lazım. Saygı Öztürk şunu diyor: Eğer haberimle namusa el uzatırsam o eli kendim keserim, o kalemi kendim kırarım!