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Son dakika… Kemal Kılıçdaroğlu’nun corona testi sonucu negatif çıktı!

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın corona virüsü testi sonucunun pozitif çıkmasının ardından filyasyon çalışmaları kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da corona testi yapıldı. Kılıçdaroğlu'na yapılan test sonucunun negatif olduğu duyuruldu.

Sozcu.com.tr
17:53 -
Haberler Gündem
Son dakika… Kemal Kılıçdaroğlu’nun corona testi sonucu negatif çıktı!

CHP Sözcüsü Öztrak, dün sosyal medya hesabından yaptırdığı corona virüsü testi sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı.

Sağlık durumunun iyi olduğunu duyuran Öztrak, birkaç hafta evden çalışacağını belirtmişti.

“Arayıp soran herkese çok teşekkür ederim” diyen CHP Sözcüsü Öztrak, yakın zamanda kendisiyle maskesiz temasta bulunanların test yaptırmasını rica etmişti.

KILIÇDAROĞLU’NA TEST YAPILDI

Öztrak’ın corona testi sonucunun pozitif çıkmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da test yapıldı.

Filyasyon çalışmaları kapsamında yapılan test sonucunun negatif çıktığı duyuruldu.

CHP’den yapılan açıklamada “Covid-19 mücadelesindeki bütün vatandaşlarımıza, partililerimize acil şifa diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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Son güncelleme: 18:07 10.09.2020
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