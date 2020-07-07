Son dakika… Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşuyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

* Sakarya’da fabrikada patlama meydana geldi, yedi yurttaşımız hayatını kaybetti. Fabrika sicili temiz olan fabrika değil. Devlet ‘işçiler çalışabilir’ diye raporlar vermişti. Önlem almıyorsunuz, patlamalar gerçekleşiyor, insanlar ölüyor.

* Hendek’teki fabrika 11 yılda 4 kez patladı. Fakat bu fabrikanın sahibi kimlerden güç alıyorsa her patlamadan sonra yeniden açıyor!

* Sakarya’da insanların cenazeleri kalkmadan yemek verdiler, utanmadan sosyal medyada paylaştılar. Sizin yediğiniz yemek değil, insan eti! Erdoğan patlama sonrası işçiyi, yakınlarını değil fabrika sahibini arıyor!

* Milletvekillerimiz bölgeye gittiler. Buradan bu fabrikada çalışanlara sesleniyorum. Adım gibi eminim bu iktidar bu olayı kapatmak isteyecektir. Erdoğan’ın patlamadan sonra ilk aradığı kişi fabrikanın patronu!

* Nasıl olsa Sakarya’da oyum çok yüksek, ben binerim sırtlarına diyor. Ama bu sefer öyle değil. Bu sefer Sakaryalı sahip çıkmasa da orada çalışan işçilere biz sahip çıkacağız. Sakarya’da ortada bir kaza yok, ortada bir iş cinayeti var. Haklarını arayacağız.