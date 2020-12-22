Son dakika… Kılıçdaroğlu’ndan asgari ücret açıklaması

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücrete yapılması beklenen zamla ilgili konuştu. TÜİK’in asgari ücret olarak 2 bin 792 liralık önerisini Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na sunduğu anda kürsüde olan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

– Gündemde asgari ücret var. Milyonlarca kişi bekliyor. Bütçe görüşmelerinde açıkladık asgari ücretin net, vergisiz 3100 lira olması lazım.

– O nedenle bütün sendikalara sesleniyorum. Bize göre asgari ücretin vergisiz 3100 lira olması lazım. Bunun altında bir asgari ücreti gerçekçi ve doğru bulmuyoruz.”

– Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde para var ama sıra asgari ücrete gelince para yok. Bu bir siyasi tercihtir.