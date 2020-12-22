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Son dakika… Kılıçdaroğlu’ndan asgari ücret açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Asgari ücretin net, vergisiz 3100 lira olması lazım. Bunun altında bir asgari ücreti gerçekçi ve doğru bulmuyoruz" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:12, 22/12/2020
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Son dakika… Kılıçdaroğlu’ndan asgari ücret açıklaması

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücrete yapılması beklenen zamla ilgili konuştu. TÜİK’in asgari ücret olarak 2 bin 792 liralık önerisini Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na sunduğu anda kürsüde olan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

– Gündemde asgari ücret var. Milyonlarca kişi bekliyor. Bütçe görüşmelerinde açıkladık asgari ücretin net, vergisiz 3100 lira olması lazım.

– O nedenle bütün sendikalara sesleniyorum. Bize göre asgari ücretin vergisiz 3100 lira olması lazım. Bunun altında bir asgari ücreti gerçekçi ve doğru bulmuyoruz.”

– Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde para var ama sıra asgari ücrete gelince para yok. Bu bir siyasi tercihtir.

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Yayınlanma Tarihi:14:07,