Son dakika… Kılıçdaroğlu’ndan başsağlığı mesajı!

Twitter hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
* Hatay Valimizden gelen acı haberle yüreğimiz dağlandı
* Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum.
* Allah Mehmetçiğimizi korusun.
İMAMOĞLU’NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İdlib’deki saldırıda şehit olan askerlere Allah’tan rahmet diledi.
Twitter hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, şunları belirtti:
* İdlip'den gelen acı haberler yüreğimizi yakıyor.
* Şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum.