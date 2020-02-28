Son dakika… Kılıçdaroğlu’ndan başsağlığı mesajı!

Twitter hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Hatay Valimizden gelen acı haberle yüreğimiz dağlandı

* Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum.

* Allah Mehmetçiğimizi korusun.

İMAMOĞLU’NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İdlib’deki saldırıda şehit olan askerlere Allah’tan rahmet diledi.

Twitter hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, şunları belirtti:

* İdlip'den gelen acı haberler yüreğimizi yakıyor.

* Şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum.