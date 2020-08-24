Son dakika… Kritik toplantı sonrası Erdoğan’dan flaş açıklamalar!

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının öncelikli başlığı Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğalgaz rezerviyle ilgili izlenecek yol haritası ve Giresun'da meydana gelen sel felaketi olurken corona virüsü salgınında vaka sayılarının binin altına düşmemesiyle ilgili yeni tedbirlerin alınıp alınmaması da toplantıda gündeme geldi.

Sona eren toplantının ardından açıklama yapan Erdoğan, şunları söyledi:

* Başta Giresun olmak üzere bazı illeri etkileyen afette hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Afet duyulduğu ilk andan itibaren devletimiz tüm kurumlarıyla halkımızın yanında yer almıştır.

VERGİ MÜKELLEFLERİ MÜCBİR SEBEP HALİ KAPSAMINA ALINIYOR

* Giresun’daki vergi mükelleflerimizi 22 Ağustos 2020’den 30 Kasım 2020’ye kadar mücbir sebep hali kapsamına alıyoruz. Bildirimlerin süresini 15 Aralık 2020’ye tahakkuk eden vergilerin ödeme süresine 31 Aralık 2020’ye kadar uzatıyoruz.

* Her türlü ceza, gecikme sürelerini 31 Aralık’a alıyoruz. 2020 yılı üçüncü geçici vergi dönemine ilişkin geçici vergi beyannamelerinin de alınmamasını kararlaştırdık. Amme borçlularından faizsiz şekilde 24 ay süreyle erteliyoruz.

* Ülkemizin pek çok yeri gibi Karadeniz’de de şartların zorlamasıyla coğrafyanın gerçeklerini dikkate almayan bir yapılaşma ortaya çıkmıştır. Bir süredir bu konudaki hassasiyetimizi kentsel dönüşüm, yeni imar planları ile zaten hayata geçiriyorduk. Yaşadığımız her afet bizi daha kararlı hareket etmeye yöneltmektedir.

* İnşallah bizden sonraki nesillere her bakımdan daha güvenli ve yaşanılabilir bir Türkiye bırakacağız. Ekranlarda izlediğimiz Giresun, Dereli tamamiyle Dereli’nin merkezinin nasıl kayalarla dolup taştığını, mağazaların, dükkanlarının ne durumda olduğunu gördünüz.

2 BAKAN DAHA BÖLGEYE GİDİYOR

* Aynı şekilde Espiye. Şu anda Süleyman Soylu, Bekir Pakdemirli, Murat Kurum kardeşimiz hemen oraya geçtiler ve milletvekili arkadaşlarımızla birlikte çalışmaları vatandaşlarımızla birlikte yerinde izleyerek atılması gereken adımları atmak, mâlum jandarmalarımızdan şehit olanlar oldu, onların takibi, aynı şekilde sivil vatandaşlarımızdan şehit olanlar oldu, onların takibi, yaralılarımızın hastanelerde takibi devam ediyor.

* Bekir Pakdemirli kardeşimiz Adana’da çıkan yangın sebebiyle daha sonra Giresun’dan Adana’ya geçti. Şimdi de yine Giresun’a Adil Bey’i, Ulaştırma Bakanımızı gönderiyorum.

* Aynı şekilde yine elektrikteki sıkıntılar sebebiyle Fatih Bey’i de oraya gönderiyoruz. Karayolları olarak herhangi bir sıkıntı var, yok bizzat yerinde takip etmesini istiyorum.

* Karayolları Genel Müdürümüz orada olmasına rağmen Ulaştırma Bakanım da orada bulunsun, olaya müzaharet etsin, bir an önce altyapıyla ilgili sıkıntıları inşallah giderelim.

* Türkiye’nin kalkınma mücadelesindeki en büyük sıkıntılardan biri enerjideki yüksek oranlı dışa bağımlılığı olmuştur. Ufak tefek petrol ve doğalgaz kaynaklarına sahipsek de ihtiyacımızın yanında devede kulak misali kalıyordu.

* İhracatımızı fevkalade arttırmamıza rağmen enerjideki yapısal sıkıntı sebebiyle cari açığımızı bir türlü kapatamıyorduk. Yerli ve milli imkanları seferber ederek enerjideki dev açığa kısmi de olsa çözüm getirmeye çalıştık.

* Elektrik üretimi oranını üçte ikiye çıkardık. Petrol ve doğalgazda dışarıya bağımlılığımız ciddi bir düzeydeydi.

* Derin deniz aramaları için ilk sondaj gemimizi alarak bismillah dedik. Ardından ikinci sondaj gemimizi, bu yılın başlarında da üçüncü sondaj gemimizi aldık.

* Fatih, Yavuz, Kanuni adını verdiğimiz derin deniz sondaj gemileriyle dünyanın en büyük filolarından birine sahip olduk. Oruç Reis, Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemilerimizi devreye soktuk.