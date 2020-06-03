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Son dakika! MEB takvimi paylaştı: 31 Ağustos’ta başlıyor

Uzaktan eğitim sürecini 19 Haziran'da tamamlamaya hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı, resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi takvimini açıkladı. 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak eğitimler üç hafta sürecek.

16:38 -
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Son dakika! MEB takvimi paylaştı: 31 Ağustos’ta başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi takvimini açıkladı.

31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak olan yüz yüze telafi eğitimleri üç hafta sürecek ve ders yılının başlamasıyla birlikte destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla yıl boyu devam edecek. Uzaktan eğitim sürecinin de 19 Haziran Cuma günü tamamlanması bekleniyordu.

İHTİYAÇ DURUMUNA GÖRE

Uzaktan eğitim sürecinin arka planında telafi eğitimlerinin planlanmasıyla ilgili çalışmaların büyük bir titizlik içerisinde sürdürüldüğüne dikkat çeken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şöyle konuştu:

* EBA TV ve EBA internet uygulamasını mutlaka yüz yüze telafi eğitimlerle destekleyeceğiz. Bu süreçte öncelikle öğrencilerimizin okula uyumuna, psikososyal anlamda desteklenmelerine, uzaktan eğitimde elde edilen kazanımların ve akademik ihtiyaç durumunun tespitine, temel derslerdeki telafisine yoğunlaşıp destekleme ve yetiştirme kursları ile telafi eğitimlerimize yıl içerisinde devam edeceğiz. (İHA)

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Son güncelleme: 17:02 03.06.2020
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