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Son dakika… Meral Akşener, Süleyman Soylu’nun istifasını değerlendirdi!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevinden istifa etmesini değerlendirdi. Akşener, "Sayın Süleyman Soylu'ya göstermiş olduğu olgun davranış nedeniyle teşekkür ediyorum. Aynı olgunluğu başarısızlıklarıyla birer marka haline gelmiş Damat'tan ve Tarım Bakanı'ndan da bekliyorum" dedi.

22:40 -
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Son dakika… Meral Akşener, Süleyman Soylu’nun istifasını değerlendirdi!

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararının uygulanması sorunluluğunun her yönüyle kendisine ait olduğu belirteren Soylu, “Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler, mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı. Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda, böyle görüntülere yol açmamalıydı” demişti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Soylu, “Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

AKŞENER’DEN İLK AÇIKLAMA

Meral Akşener, Soylu’nun istifasını değerlendirdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Akşener, şu ifadeleri kullandı:

* Hatayı ve başarısızlığı kabullenmek, sorumluluğunu üstlenmek olgunluk gerektirir.

* Sayın Süleyman Soylu’ya göstermiş olduğu olgun davranış nedeniyle teşekkür ediyorum.

* Aynı olgunluğu başarısızlıklarıyla birer marka haline gelmiş Damat’tan ve Tarım Bakanı’ndan da bekliyorum…

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Son güncelleme: 22:47 12.04.2020
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