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Son dakika… Milli Eğitim Bakanı duyurdu: İzmir’de eğitime bir hafta ara

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, İzmir genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldıklarını bildirdi.

Güncellenme: 12:20, 31/10/2020
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Son dakika… Milli Eğitim Bakanı duyurdu: İzmir’de eğitime bir hafta ara

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 6.9 büyüklüğündeki depremle sarsılan İzmir’de eğitime bir hafta ara verme kararı aldıklarını duyurdu.

Seçluk, “Yaraları hep birlikte saracağız. İzmir il genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık. Eğitim ailesi olarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve velilerimizle birbirimize çok daha sıkı kenetlenerek güçlükleri birlikte aşacağız” ifadelerini kullandı.

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Yayınlanma Tarihi:12:10,
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