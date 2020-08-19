Son dakika… Okullar nasıl açılacak? Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara’daki Gümüşoluk İlkokulu’nda, eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyon önleme tedbirleri kapsamında “Okulum Temiz Belgesi” takdim törenine katıldı. Bakan Selçuk’un açıklamalarından satır başları şöyle:

* Çabalarımız okulların 21 Eylül’de açılması yönünde… Olası tüm koşullara göre planlamamız hazır. 21 Eylül’de ders zili çaldığı zaman bir okulun hangi mekanında ne yapacağız nasıl yapacağız, hangi davranışlar ortaya koyulacak, servis araçları için hangi kurallar geçerli ayrı simülasyonlar yaptık.

2000 DENETMEN GÖREV ALACAK

* Okullarda 2000 denetmen görev alacak. Hangi okulun hangi ihtiyaç içerisinde olduğunu, belirli listelerle ortaya koyduk. Okulların temiz olmasını, hijyen denetiminin sağlıklı yapılmasını teşvik etmeye çalışıyoruz.

TAKİP ETMEK İÇİN YAZILIM HAZIRLADIK

* Çok aşamalı bir çalışmayı sürdürürken farklı değerlendirmelerde yapılıyor. Diyelim ki okul bu belgeyi aldı. Bitmiyor. Sürdürülebilirlik çok önemli. Okulun sürekli olarak temiz kalması hususunda çalışmalar yapılıyor. Bunu takip etmek için de bir yazılım hazırladık. Tüm okulların hangi durumda olduğunu takip etmek söz konusu.

* Dezenfektan ve maske konusunda endişemiz yok. Velilerimize nasıl destek oluruz, onu da planlıyoruz. Toplumun tamamından bu konuda destek bekliyoruz. Okullar açılmazsa ne kazanırız ne kaybederiz Bilim Kurulu’yla konuşuyoruz.