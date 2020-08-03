Son dakika… Minibüs şoförü bisiklet sürücüsünü önce sıkıştırdı, sonra bıçakladı!

Triatlon sporcusu Taner Beştek, Hatay’ın Arsuz ilçesinde bisiklet antrenmanı sırasında bir minibüsçü tarafından önce sıkıştırıldı sonra da bıçaklandı. SÖZCÜ TV’den Nevşin Mengü olay sonrası Taner Beştek’in eşi Mine Beştek’le konuştu:

KAN DONDURAN DETAYLAR

* Taner Beştek sabah bisiklet antrenmanı yaparken bir minibüs şoförü tarafından sıkıştırılıyor. Beştek ile şoför arasında sözlü münakaşa yaşanıyor. Bunun üzerine minibüs şoförü elinde bıçakla araçtan inerek Beştek’i boğazından da olmak üzere defalarca bıçaklıyor. Yoldan geçen diğer arabalar durmasa Taner Beştek belki de bugün aramızda olmayacaktı. Olayın detaylar çok üzücü.

BIÇAK BUZLUKTAN ÇIKTI

* Taner Beştek şoför tarafından bıçakla yaralandıktan sonra olayın şokuyla, eli ayağı titreyerek polisi aramaya çalışıyor. Telefonun ekranı kanla kaplandığı için telefon yüz tanıma yapamıyor ve telefonu açamıyor. Bayılmak üzereyken yoldan geçenler yardımına koşuyor. Minibüs şoförü yakalandı, bıçağı da araçtaki buzluktan çıktı.