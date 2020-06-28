Son dakika… Marmaris açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem! (Son depremler)

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 20:43’te deprem oldu. AFAD, depremin büyüklüğünün 5.2, derinliğinin de 61.41 kilometre olduğunu belirtti.

KANDİLLİ BÜYÜKLÜĞÜ REVİZE ETTİ

Kandilli Rasathanesi ise hem depremin büyüklüğünü hem de derinliğini revize etti.

Depremin büyüklüğünü 5.6’dan 5.4’e revize eden Kandilli Rasathanesi, depremin derinliğini 67.1 kilometreden 65.5 kilometreye çekti.

TÜM BÖLGEDE HİSSEDİLDİ

Deprem Muğla, Denizli, Aydın, İzmir, Manisa başta olmak üzere tüm Ege Bölgesi’nde hissedildi.

OLUMSUZ BİR İHBAR YOK

AFAD, deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığının bilgisinin alındığını belirtirken gelişmeleri takip ettiklerini aktardı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER