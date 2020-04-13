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Son dakika… Muharrem İnce’den çarpıcı açıklamalar…

CHP'nin 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday gösterdiği Muharrem İnce, iktidarın corona virüsü salgınıyla mücadelede sınıfta kaldığını söyledi.

09:34 -
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifa kararı almasını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istifa kararını kabul etmemesini değerlendiren Muharrem İnce, “Bu bir saray tiyatrosudur” dedi.

FOX TV’de İsmail Küçükkaya’yla Çalar Saat programına katılan İnce’nin açıklamalarından satır başları şöyle:

* Bakanlar Kurulu’nun içerisinde Erdoğan’ın haberi olmadan karar alabilecek bir babayiğit var mı?

* Sokağa çıkma yasağını Anadolu Ajansı duyurdu. Sokağa çıkma yasağını AA mı duyurur? Ya Cumhurbaşkanı duyurur ya İçişleri Bakanı duyurur.

* 5 milyon haneye aylık 2 bin liralık gıda çeki vereceksin. Üç ay boyunca vereceksin. Gerekiyorsa para basacaksın, gerekiyorsa borç alacaksın.

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Son güncelleme: 10:00 13.04.2020
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