Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Muharrem İnce’nin ekibindeki isimler belli oldu

Memleket Hareketi'ni kuran CHP'li Muharrem İnce yol haritasını açıkladı. Ekibindeki isimleri tek tek açıkladı. İnce "Parti kurma işine zamanı gelince bakarız" dedi.

Güncellenme: 11:28, 30/10/2020
Haberler Gündem
Son dakika… Muharrem İnce’nin ekibindeki isimler belli oldu

Muharrem İnce’nin açıkladığı isimler şöyle:

Ahmet Özalp
Ali Rıza Büyükuslu
Ali Tunç Can
Alper Karaoğlan
Ayberk Yağız
Ayşe Özsoy Kamışlı
Barış Kuzgunbay
Berna Bütünel Karadeniz
Bilin Neyaptı
Burak Hasar
Cüneyt Oğuz
Çiğdem Bayraktar Öz
Ebru Aykan
Erkin Şahinöz
Gürbüz Evren
Hüseyin Baraner
Hüseyin Ercüment Değer
İnan Düzyürek
İlkay Yıldırım
İpek Özkal Sayan
Mehmet Kazancıoğlu
Mert Ünlü
Meryem Şengül
Muharrem Yıldız
Osman Kurtuluş
Osman Serkan İleri
Özgür Serkan Yılmaz
Serkan Yahşi
Serkan Ufuk Akgül
Sibel Aracı
Tolga Yücel
Yağız Elver
Zeynep Hazal Tulgar

CHP Evren Meryem Muharrem İnce son dakika
Yayınlanma Tarihi:11:22,
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more