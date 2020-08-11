Son dakika! Akdeniz’de sıcak saatler… Yunanistan özel bir tekneye ateş açtı

Antalya açıklarında yaklaşık 3 hafta bekleyen sismik araştırma gemisi Oruç Reis için 23 Ağustos'a kadar Navtex ilan edildi. İlan edilen bölgenin Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında daha önce Yunanistan ile Türkiye'yi karşı karşıya getiren noktada olması üzerine Akdeniz’de tansiyon yükseldi.

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Akdeniz’de arama çalışması yapacağı alana doğru dün sabah hareket etti.

KORUMA VE REFAKAT

Oruç Reis'e, Ataman ve Cengiz Han gemilerinin de eşlik edeceği bildirilirken yaşanan gerilim üzerine 5 fırkateynin de katıldığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı gece yarısı yaptığı açıklamada Oruç Reis’e Türk Deniz Kuvvetlerinin refakat ve koruma sağladığını açıkladı.

Açıklamada “Türk Silahlı Kuvvetleri, deniz yetki alanlarımızda uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerimizi koruma azim ve kararlılığı çerçevesinde gerekli tüm tedbirleri almıştır” ifadelerine yer verildi.

HÜCUMBOTLAR…

Oruç Reis, Kıbrıs’ın güneybatı açığındaki bölgeye ulaşırken, bugün sabah saatlerinde ise Türk hücumbotunun Kaş ilçesi Limanağzı bölgesi önlerine, Yunan hücumbotunun ise Meis Adası önüne demir attığı görüldü.

3 Türk askeri helikopteriyle de bölgede zaman zaman uçuş yapıldı.

TEKNEYE ATEŞ AÇILDI

Öte yandan Sahil Güvenlik Komutanlığı gece saat 03.40'ta Muğla’nın Marmaris ilçesi 7,2 deniz mili (yaklaşık 13 km) açıklarında içerisinde 3 KİŞİ bulunan (2 Türk, 1 Suriye uyruklu) özel bir tekneye Yunanistan deniz unsurları tarafından ateş açıldığını belirtti.

Açıklamada ateş açıldığı bilgisinin alınması üzerine olay mahalline derhal 112 Acil Sağlık Personeli ile birlikte 4 Sahil Güvenlik Botu, 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

* Olay mahalline intikal edildiğinde beyan edilen Yunan deniz unsurlarının bölgede olmadığı tespit edilmiş, özel teknede bulunan 1 Türk vatandaşı hafif yaralı, 1 Suriye vatandaşının kolu kırık, 1 Türk vatandaşı ağır yaralı olarak Marmaris’e intikal ettirilmiş ve Marmaris Devlet Hastanesine sevk edilmiştir.

* Ateş açılan özel tekne yedekleme esnasında su alarak batmıştır.

Olayla ilgili Marmaris Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

NAVTEX NEDİR?

İngilizce `Navigational text messages´ ifadesinin kısaltması olan Navtex, denizcilere yapılan bir tür uluslararası duyuru işlevi görüyor. Navtex paylaşımlarıyla seyir halindeki gemiler bilgilendiriliyor; tehlike ya da risklere karşı uyarılıyor.

Kazalar, meteorolojik tahminler, arama kurtarma faaliyetleri gibi durumlar hakkında mesajlar veriliyor. Mesajlar, Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi tarafından yayımlanırken, gemiler bunları Navtex cihazlarıyla algılayıp haberdar oluyor.

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