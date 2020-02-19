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Son dakika… Osman Kavala adliyeye sevk edildi!

Gezi davasında beraat eden ve yeniden gözaltına alınan Osman Kavala emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Can ÖZÇELİK
21:04 -
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Son dakika… Osman Kavala adliyeye sevk edildi!

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Son güncelleme: 21:13 19.02.2020
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