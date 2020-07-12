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Son dakika… Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinden acı haber: 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada bir askerin yaralandığını ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı. MSB, çatışmada 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

22:26 -
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Son dakika… Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinden acı haber: 1 asker şehit

Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

* Değerli Basın Mensupları; Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 12 Temmuz 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılmış yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

* Bahse konu çatışmada bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

* Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

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Son güncelleme: 22:40 12.07.2020
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