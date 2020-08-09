Son dakika… Sağlık Bakanı Koca güncel corona virüsü verilerini açıkladı! İşte 9 Ağustos tablosu…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve vaka sayısını açıkladı.

Son bir gün içinde 15 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 844 oldu.

Bugün toplam 61 bin 446 test yapılırken, bin 182 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 240 bin 804'e yükseldi.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısının 5 milyon 263 bin 816’ya ulaştığı ifade edildi.

Bugün iyileşen bin 103 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 223 bin 759’a yükseldi.

Güncel verilerin yer aldığı tabloda, hastalarda zatürre oranının yüzde 8.1, toplam ağır hasta sayısının ise 596 olduğu belirtildi.

BAKAN KOCA: 25 İLİMİZDE 2 GÜNDÜR ENTÜBE HASTAMIZ YOK

Sosyal medya hesabından güncel tabloya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

* Test sayımız, salgın boyunca en yüksek olduğu dünkü seviyenin biraz altında.

* Yakın zamanlarda vaka sayılarının en çok arttığı illerimizden Gaziantep’te, son bir hafta içinde, ortalama vaka sayıları %10 düştü.

25 ilimizde son 2 gündür entübe hastamız yok.

DÜN 16 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, dün corona virüsü salgını nedeniyle 16 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 172 yeni vakanın tespit edildiğini ve bin 82 hastanın iyileştiğini duyurmuştu.







İLGİLİ HABER Bakan Koca, coronanın etkisini aşama aşama gösterdi!