Son dakika… Sağlık Bakanlığı corona verilerini açıkladı! İşte 6 Kasım tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve hasta sayısını açıkladı.

Tabloya göre son 24 saatte 83 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 10 bin 722’ye yükseldi.

Bugün toplam 145 bin 241 test yapılırken, 2 bin 436 yeni tanı konuldu. Toplam hasta sayısı 389 bin 256 oldu.

Bugün iyileşen bin 914 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 334 bin 293’e yükseldi.

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4.7, toplam ağır hasta sayısının ise 2 bin 654 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 51.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.5 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 32.9 olarak duyuruldu.

BAKAN KOCA: AĞIR HASTA SAYIMIZ ARTIYOR



Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

* Bugün tespit edilen 2.436 hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor.

* Sağlık hizmetinde bir güçlük yaşamamak için sağlık çalışanlarımıza dinlenecek zaman tanımalıyız.

* Bu ancak tedbirlere birlikte uymakla mümkün. Maske takın. Mesafenizi koruyun.

DÜN 81 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 81 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 311 yeni hastanın tespit edildiğini ve bin 714 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

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