Son dakika… Şentop’tan, milletvekilliği düşürülen üç isim için açıklama

CHP’li Enis Berberoğlu ile HDP’li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları’nın milletvekilliklerinin düşürülmesinin ardından tutuklandı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, konuyla ilgili bir açıklama yaparak, şunları söyledi:

AYM’YE BİREYSEL BAŞVURU HÜKME ENGEL DEĞİL

* Dönem sonuna bırakılırdı” diyorlar, böyle bir teamül yok. Arkadaşların tutumu Anayasa’ya ve İç Tüzük’e aykırı. ‘Bunlar uygulanmasın’ diyorlarsa o ayrı bir tartışma konusu. Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bireysel başvuru, kararın kesinleşmesinde engel değil. Yapılan itirazlar temelsiz. Karar ocak ayında okunacaktı ama salgın nedeniyle ertelendi.