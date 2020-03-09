Son dakika… Şevket Kazan hayatını kaybetti!

Saadet Partisi, Kazan’ın vefatıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

* Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Adalet Eski Bakanı Şevket Kazan hayatını kaybetmiştir.

* Allah mekanını cennet eylesin.

* Cenaze namazı Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınıp ardından Cebeci Asri Mezarlığına defnedilecektir.

ADALET BAKANI GÜL’DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kazan’ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı paylaştı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Gül, “Adalet eski bakanlarımızdan, Milli Görüş’ün duayen isimlerinden Şevket Kazan ağabeyin vefatını teessürle öğrendim. Mekanı cennet, makamı ali olsun” ifadelerini kullandı.

ŞEVKET KAZAN KİMDİR?

7 Aralık 1933’te Sakarya’da dünyaya gelen Şevket Kazan, 1973’te Milli Selamet Partisinden Kocaeli Milletvekili seçildi ve o yıl kurulan CHP-MSP hükümetinde Adalet Bakanı oldu.

1976’da 1. Milliyetçi Cephe hükümetinde Çalışma Bakanı olarak görev yapan Kazan, 1991’de Refah Partisi’nden milletvekili oldu ve 1996’da kurulan Refahyol hükumetinde de bir kez daha Adalet Bakanlığı yaptı.

AYRINTILAR GELİYOR…